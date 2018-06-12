16:54 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников, - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что наша страна готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников.

Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников, - Геращенко

Соответствующее заявление он сделал на своей страничке в Facebook.

Как утверждает Геращенко, она накануне провела телефонный разговор с министром иностранных дел Павлом Климкиным относительно вчерашней встречи в нормандском формате.

При этом Климкин сообщил, что во время переговоров помимо освобождения заложников и политзаключенных также обсуждалась инициатива допуска обмудсмена к задержанным в РФ и в Украине.

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Украинская сторона готова активно работать, чтобы быстрее прошла очередная волна освобождения", - написала Геращенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный 41-летний Олег Сенцов ответил на письмо российской правозащитницы Татьяны Щур в котором рассказал, что врачи следят за его здоровьем, сейчас он перебывает санчасти лагеря в отдельной палате.


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