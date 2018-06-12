Трамп намерен завершить совместные учения США и Южной Кореи

Согласно словам Трампа, чтобы не создавать провокации и не терять деньги, США может вывести военный контингент из Южной Кореи.

Однако, когда это случиться президент не уточнил.

Совместные военные учения армий США и Южной Кореи на Корейском полуострове, как правило, критикуются со стороны КНДР.

Стоит добавить, что сегодня в Сингапуре прошел первый в истории саммит с участием лидеров США и КНДР. Во время которого лидеры двух стран в формате тет-а-тет обговорили отказ от ядерного оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение закрыть полигон Пхунгери в мае. В ходе своей встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он пообещал не просто закрыть полигон, но и пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы следить за закрытием ядерного полигона в следующем месяце.