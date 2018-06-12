07:45 12.06.2018 | Политика | Новости
100196497:Polishuk

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре - ФОТО, ВИДЕО

В Сингапуре во вторник, 12 июня, началась встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре - ФОТО, ВИДЕО

Саммит проходит на курортном острове Сентос, отделенном мостом от остальной части Сингапура. Лидеры США и КНДР встретились в гостинице "Капелла".Как сообщают журналисты с месте события, Трамп и Ким Чен Ын обменялись долгим рукопожатием на красной ковровой дорожке на фоне флагов обеих стран.

Перед началом переговоров политики встретились с журналистами. Ким Чен Ына отметил, что на пути к этому саммиту было много препятствий, но их удалось преодолеть.

В свою очередь Трамп назвал факт встречи двух лидеров огромным успехом и подчеркнул, что для меня это огромная честь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидер Северной Кореи Ким Чен Ына була закрытой.

Лидеры двух стран встречаются с девять часов утра по местному времени. При этом на переговорах присутствуют только переводчики.


Поделиться
Читайте также:
 
Климкин подвел итоги "нормандской встречи" Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет закрытой Порошенко во вторник отправится в Турцию В Киеве во вторник отключат воду на 15 улицах
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив