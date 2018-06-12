09:15 12.06.2018 | Политика | Новости
100196505:Polishuk

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение по итогам саммита в Сингапуре.

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре

При этом Трамп заявил, что это соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям. Вместе с тем , как пишет Bloomberg, на данный момент неизвестно, что именно содержится в подписанном документе. После подписания Трамп назвал Ким Чен Ына "талантливым человеком, который очень любит свою страну", пригласил его в США и анонсировал "много двусторонних встреч".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, встреча лидеров США Дональда Трампа и лидера КНД Ким Чен Ына, которая проходила в Сингапуре завершилась. При этом кроме президентов на переговорах, присутствовали только переводчики. Беседа прошла в гостинице Capella на острове Сентоса и продолжалась около 48 минут.


Поделиться
Читайте также:
 
Сенцова могут обменять перед Кубком мира В ОБСЕ зафиксировали более 400 взрывов на Донбассе Личная встреча Трампа и Ким Чен Ына подошла к концу Боевики на Донбассе 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ, ранены трое военных
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив