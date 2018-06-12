Суд разрешил военным не платить штрафы и проценты по кредитам на время "особого периода"

Суд вынес постановление по иску о взыскании задолженности с военного по кредитному договору 30 мая. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, на основании статей 5, 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ч. 15 ст. 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

При этом согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Суд также напомнил, что в Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по настоящее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Украины передало в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.