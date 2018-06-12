Сенцова могут обменять перед Кубком мира

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как известно, Сенцов находится в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в городе Лабитнанги в Тюменской области РФ. 14 мая отказался от еды. Требует освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах.

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ, в ходе которого договорился, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных украинских граждан.

Родная сестра Сенцова Наталия Каплан выразила надежду, Путин примет решение об освобождении Олега и всех украинских политзаключенных перед футбольным Кубком мира.

Стоит добавить, что он стартует 14 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Канады в который раз обратилось к Российской Федерации с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Глава МИД Канады Христя Фриланд рассказала, что глубоко обеспокоена состоянием украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который в настоящее время находится в тюрьме и голодает с протестом против несправедливого отношения к украинским политическим заключенным.