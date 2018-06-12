12:21 12.06.2018 | Политика | Новости
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Санкции против Северной Кореи никто не отменял, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении Северной Кореи пока остаются в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре. Об этом глава американского правительства рассказал на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре.

Санкции против Северной Кореи никто не отменял, - Трамп

По словам Трампа, пока не известно при каких условиях ограничения могут быть сняты с Пхеньяна. Однако, он добавил, что санкции будут сняты, если мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно.

Президент США заверил, что лидер КНДР действительно стремится к денуклеаризации, и это отражено в подписанной лидерами декларации.

Трамп также добавил, что Ким Чен Ын рассказал ему, что Северная Корея сейчас уничтожает крупный полигон для испытания ракетных двигателей, но это не было отражено в декларации, а договорено уже после подписания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. В подписанном документе, в частности, лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".


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