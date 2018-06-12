Разговоров о возвращении России в G7 не будет пока там не изменят свое отношение, - Мэй

На ее исключение из G7 были веские причины. Такое мнение во вторник утром, 12 июня высказала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй. Как сообщает Reuters, Мэй напомнила, что исключение России было результатом ее незаконной аннексии Крыма.

Вместе с тем, она добавила, что разговоры о возвращении России в G7 не начнутся, пока она не изменит свое отношение.

Напомним, в состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение Российской Федерации к странам "Большой семерки" сейчас невозможно. Меркель также отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.