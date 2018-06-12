15:53 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины сравнил гарантии безопасности США для КНДР с Будапештским меморандумом

Президент Украины Петр Поршенко выразил надежду, что лидеры США Дональд Трамп и КНДР Ким Чен Ын учли опыт Украины по отказу от ядерного оружияОб этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

Президент Украины сравнил гарантии безопасности США для КНДР с Будапештским меморандумом

Как заявил лидер страны, благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным. По этому поводу Порошенко очень надеется, чт гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины.

"Поздравляю результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре", - написал президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.


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