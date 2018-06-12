Президент США пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

Американский глава государства Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответить на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны.
Об этом сообщает Европейская правда.
Как отмечается, глава правительства Канады раскритиковал торговлю США. В частности, что Джастин Трюдо назвал несправедливыми новые "металлургические" пошлины Вашингтона.
Вместе с тем президент США признался, что на его самолете было больше 20 телевизоров и он видел заявление, которое сделал премьер-министр Канады после встречи G7 в Сингапуре. Также лидер Америки заявил, что у его страны есть очень большой торговый дефицит с Канадой. К примеру, канадское правительство не принимает американскую сельскохозяйственную продукцию.
"Он думал, что я в самолете и что я не смотрю. Он получил урок. Это будет стоить немало денег народу Канады", - сказал Дональд Трамп.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение по итогам саммита в Сингапуре.