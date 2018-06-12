06:00 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко во вторник отправится в Турцию

Во вторник, 12 июня, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турецкую Республику.

Порошенко во вторник отправится в Турцию

Тут глава государства примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода. Как сообщает пресс-служба президента, визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 7 июня посетил Турцию. В Анкаре он пробыл с рабочим визитом два дня. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, программой пребывания министра предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.


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