Порошенко во вторник отправится в Турцию

Тут глава государства примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода. Как сообщает пресс-служба президента, визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Президента Украины с лидерами иностранных государств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 7 июня посетил Турцию. В Анкаре он пробыл с рабочим визитом два дня. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, программой пребывания министра предусмотрено проведение переговоров с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.