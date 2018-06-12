12:15 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал ратификацию соглашения с Францией по единой системе авиабезопасности

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во вторник, 12 июня, подписал законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине".

Парубий подписал ратификацию соглашения с Францией по единой системе авиабезопасности

Как сообщает пресс-служба парламента, закон направлен на подпись президенту. Документом, в частности, предусматривается ратифицировать соглашение между Украиной и Францией об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, которое было подписано 29 мая 2018 года в Париже.

Согласно документу, Украине будет предоставлен кредит на сумму, не превышающую 475 миллионов евро, для закупки вертолетов в количестве до 55 единиц и связанных с ними товаров, работ, услуг для создания единой системы авиационной безопасности и защиты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 227 народных депутатов ранее поддержали законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине".

 


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