Омбудсмены РФ и Украины разрабатывают дорожную карту обмена заключенными, - Лавров

На встрече в Берлине подтверждена приоритетность решения гуманитарных проблем, внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Об этом во вторник, 12 июня, по итогам переговоров министров нормандского формата, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также отметил, что ранее лидеры Украины и России обсудили вопрос обмена заключенными.

Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора и пытаются создать какую-то такую дорожную карту решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц, - добавил Лавров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров министров стран "нормандской четверки" в Берлине заявил, что необходимо сохранять давление на Российскую Федерацию по всем без исключения политическим заключенным.