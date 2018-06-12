Министры "нормандской четверки" провели открытый и конструктивный диалог, - Маас

Главы МИД Украины, Франции, Германии и России договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил журналистам по итогам встречи министр Германии Хайко Маас.

По его словам, к решениям по Украине относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий. Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными, - пояснил дипломат, выступая на пресс-конференции в Берлине, добавив, что особое внимание уделили вопросу возможной отправки миссии ООН на восток Украины.

Он также отметил, что консультации экспертов "нормандской четверки" по "формуле Штайнмайера" будут проходить и дальше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 11 июня, в Берлине состоялась встреча глав МИД " нормандской четверки". На переговорах удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на Донбассе.