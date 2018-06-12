08:15 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196499:Polishuk

Министры "нормандской четверки" провели открытый и конструктивный диалог, - Маас

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" в понедельник вечером, 11 июня, провели в Берлине детальный, открытый и конструктивный диалог.

Министры

Главы МИД Украины, Франции, Германии и России договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил журналистам по итогам встречи министр Германии Хайко Маас.

По его словам, к решениям по Украине относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий. Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными, - пояснил дипломат, выступая на пресс-конференции в Берлине, добавив, что особое внимание уделили вопросу возможной отправки миссии ООН на восток Украины.

Он также отметил, что консультации экспертов "нормандской четверки" по "формуле Штайнмайера" будут проходить и дальше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 11 июня, в Берлине состоялась встреча глав МИД " нормандской четверки". На переговорах удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на Донбассе.


Поделиться
Читайте также:
 
В Болгарии потерпел крушение военный вертолет, два человека погибли Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре - ФОТО, ВИДЕО Климкин подвел итоги "нормандской встречи" Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет закрытой
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив