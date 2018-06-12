08:18 12.06.2018 | Политика | Новости
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Личная встреча Трампа и Ким Чен Ына подошла к концу

Встреча лидеров США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоялась в Сингапуре завершилась. Об этом сообщает издание Коммерсант.

Личная встреча Трампа и Ким Чен Ына подошла к концу

Сообщается, что кроме президентов на переговорах, присутствовали только переводчики. Беседа прошла в гостинице Capella на острове Сентоса и продолжалась около 48 минут.

Известно, что далее переговоры продолжались в расширенном составе. Кроме того, запланирован ланч двух лидеров.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения", - заявил Трамп.

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что страны преодолели множество препятствий, чтобы провести саммит.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Сингапуре началась встреча между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Перед началом переговоров политики встретились с журналистами. Ким Чен Ына отметил, что на пути к этому саммиту было много препятствий, но их удалось преодолеть.


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