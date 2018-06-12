Климкин подвел итоги "нормандской встречи"

Глава МИД Украины, Германии, Франции и России начали переговоры в 19.30 по киевскому времени и говорили около трех часов. Главными темами встречи были ситуация в Донбассе, где в последние недели произошло обострение.

Как рассказал на брифинге по итогам переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин, во время встречи стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в России.

По мнению украинского дипломата встречу можно охарактеризовать как "реальную дискуссию".

Хорошая новость заключается в том, что мы снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов, - пояснил Климкин, добавив, что вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников, и формата миротворческой миссии. Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".

Министр также заверил, что главы МИД "нормандского формата" договорились продолжать совместную работу в том числе на уровне политических директоров, и потом мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча, – отметил Климкин.

Чуть позже в своем Twitter Климкин написал, что необходимо удерживать давление на Россию по всем без исключения политическим заключенным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине в понедельник, 11 июня, начались переговоры " нормандской четверки" – с участием глав министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. На повестке дня заседания было обсуждение состояния выполнения минских договоренностей, включая немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. А также обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН.