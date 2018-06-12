Ким Чен Ын обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова

Как сообщает во вторник, 12 июня, Associated Press, в подписанном документе, в частности, лидер КНДР подтвердил приверженность "прочному и стабильному миру".

Соединенные Штаты и Северная Корея также намерены развивать "новые отношения" между странами.

В тексте также сказано, что президент Трамп в свою очередь обязался предоставить гарантии безопасности КНДР. Будучи убежденными в том, что установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать миру и процветанию Корейского полуострова и всего мира, и, признавая, что укреплению доверия поспособствует денуклеаризация Корейского полуострова, президент Трамп и лидер Ким Чен Ун заявляют, что:

Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии с желанием народов двух стран мира и процветания;

Соединенные Штаты и КНДР присоединятся к усилиям по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове;

Подтверждая декларацию Панмунджома от 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова;

Соединенные Штаты и КНДР продолжат поиск и идентификацию останков военнопленных и пропавших без вести в годы Корейской войны. Признавая тот факт, что саммит США-КНДР - первый в истории - был эпохальным событием, которое имеет большое значение для преодоления многолетней напряженности и военных действий между двумя странами и для нового будущего, президент Трамп и лидер Ким Чен Ын обязуются полностью и оперативно выполнять положения совместного соглашения.

Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести следующие переговоры с участием госсекретаря США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным должностным лицом КНДР в кратчайшие сроки для реализации результатов саммита США и КНДР. Президент США Дональд Дж. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обязались сотрудничать в целях развития новых отношений между США и КНДР и содействия миру, процветанию и безопасности на Корейском полуострове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем.