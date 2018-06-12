Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине - ФОТО

Полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол рассказал, что его страна приняла решение оправить гуманитарную помощь украинскому государству. Об этом он заявил на пресс-конференции "Республика Беларусь".
По словам Сокола, спасатели сопровождают груз, в пути по Беларуси с ними следуют сотрудники органов внутренних дел. В частности, в состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель. Так, сначала из Харькова груз последует в Краматорск, а потом уже Северодонецк.
К слову, сейчас ожидается прибытие колонны на границу, добавил посол.
МЧС при содействии МИД обеспечивают сопровождение и доставку автотранспортом гуманитарную помощь в Украину, где будет организована передача груза для раздачи его пострадавшему населению страны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", миссия комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть украинского Донбасса восемь автомобилей с гуманитарным грузом.