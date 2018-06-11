Законопроект об Антикоррупционном суде поступил на подпись к Порошенко

Об этом сообщает пресс-службу президента.

Отмечается, что сегодня документ может быть подписан главой украинского государства.

Стоит добавить, что для проведения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ власти Украины должны обеспечить создание Антикоррупционного суда, достижения прозрачного ценообразования на газ и сохранить стабильную бюджетную политику.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины продолжает рассмотрение закона об Антикоррупционном суде с учетом требований МВФ. Отмечается, что уже принято решение голосовать за закон об Антикоррупционном суде с учетом требований Международного валютного фонда.