08:21 11.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Венгрии заявили о нарушении воздушного пространства со стороны Украины

В Вооруженных силах Венгрии сообщили, что из-за нарушения воздушного пространства страны неизвестным самолетом на границе с Украиной венгерские истребители были подняты по тревоге в ночь на 10 июня.

В Венгрии заявили о нарушении воздушного пространства со стороны Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ночь на десятое июня в воздушном пространстве Венгрии был замечен гражданский самолет, который не вышел на контакт с управлением гражданского воздушного движения Венгрии.

Так, на перехват самолета вылетели истребители Saab JAS 39 Gripen. Они обозначили свое присутствие, выпустив над нарушителем инфракрасные ловушки. После этого нарушитель покинул воздушное пространство Венгрии вблизи села Берегдароч, который находится на границе страны с Украиной.

Однако, не уточняется модель самолета-нарушителя и страна, которой он принадлежит.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", истребители США засекли движение российских военных бомбардировщиков в районе западного побережья Аляски. Руководство  воздушно-космической обороны Северной Америки заявило о перехвате двух самолетов Tу-95, которые находились в опознавательной зоне противовоздушной досягаемости американских крылатых ракет.


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