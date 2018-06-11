В МИД рассказали о детальных шагах достижения мира Украиной

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, реальная безопасность находиться под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения украинских пленных и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом и являются настоящим путем к миру.

Он также отметил, что "сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины". "Должны туда вернуться", - написал министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии намерен обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев Организации оббъединенных наций. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стра "нормандской четверки".