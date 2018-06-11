В Евросоюзе видят Иерусалим столицей двух государств

Об этом она рассказала во время пресс-конференции в Аммане.

По словам Могерини, Евросоюз настаивает на том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина.

Именно такое решение, по мнению представителя ЕС, может решить конфликт на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств.

Стоит добавить, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном новое "всеобъемлющее" соглашение с Ираном. Отмечается, что американский лидер подтвердил необходимость всеобъемлющего соглашения, в котором будут учтены все аспекты дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке.