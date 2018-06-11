В Европарламенте подымут вопрос об политзаключенном в РФ Олега Сенцова

Об этом сообщает издание DW.

Представитель Европарламента Нил Корлет заявил, что в четверг пройдут дебаты по России и будет подниматься вопрос об политическом заключенном Олеге Сенцове. К слову, в тот же день по этому вопросу будет принято резолюцию неюридического характера.

Ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова.

По его мнению, украинца могли пытать в СИЗО на территории России. Как утверждает Дезир, заключение режиссера неоправданно и отрицательно влияет в Крыму на тех, у кого есть право свободно выражать свои взгляды и мнение. Также в письме, который представитель ОБСЕ направил властям РФ заявил, что голос Сенцова не должен заглушаться, каким бы критическим он ни был.