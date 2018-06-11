09:17 11.06.2018 | Политика | Новости
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Сегодня состоится встреча "нормандской четверки"

В пригороде Берлина сегодня, 11 июня, пройдет встреча министров иностранных дел Нормандского формата, на вилле МИД Германии Борзиг.

Сегодня состоится встреча

Об этом сообщает Укринформ.

Сообщается, что это первая запланированная встреча с февраля 2017 года.

Стоит отметить, что среди вопросов, которые планируют рассмотреть министры - состояние выполнения Минских соглашений и, впервые, обсуждение перспектив размещения на Донбассе миссии "голубых касок" ООН.

По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, эти переговоры будут непростыми и настойчивыми.

Министрам предстоит обговорить все вопросы и интересы Украины и России, которые далеки друг от друга во многих областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии намерен обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев Организации оббъединенных наций. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки".


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