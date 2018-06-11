С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон об отсрочке нововведений в ЖКХ

Соответствующий документ опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины".

Так, законом предоставляется право потребителя заключать договоры с поставщиком услуги. Но из-за того, что правительство не успело подготовить все подзаконные акты, введение норм в действие пришлось отложить.

Таким образом, нормы закона о коммунальных услугах касательно воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступит в силу с 1 мая 2019 года, после завершения отопительного сезона.

Вместе с этим, сегодня вводится в действие услуга по управлению многоквартирным домом.

Стоит добавить, что на первое августа 2020 года перенесли начало действия нормы о штрафах для компаний за нарушение сроков установки счетчиков на тепло, горячую и холодную воду. Кроме того, людям, которые будут устанавливать счетчики, возместят затраты за помощью льгот и субсидий. Это обеспечивают изменения в закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров и Верховная Рада работают над тем, чтобы перенести вступление в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах". Известно, что запуск закона был запланирован на 10 июня, однако на данный момент еще не готовы некоторые подзаконные акты.