Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде

По словам президента Украины, для всей нашей страны наступил исторический день. Ведь, именно сегодня 11 июня, наконец-то завершилась ключевая веха создания независимой антикоррупционной инфраструктуры. Таким образом, в Украине перестанут использовать словосочетание "законопроект об антикоррупционном суде".

"Запускаем закон. Наконец это произошло", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.

Создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.