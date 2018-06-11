17:30 11.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде

В понедельник, 11 июня, глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". В частности, документ был утвержден на встрече со студентами Украинской академии лидерства.

Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде

По словам президента Украины, для всей нашей страны наступил исторический день. Ведь, именно сегодня 11 июня, наконец-то завершилась ключевая веха создания независимой антикоррупционной инфраструктуры. Таким образом, в Украине перестанут использовать словосочетание "законопроект об антикоррупционном суде".

"Запускаем закон. Наконец это произошло", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.

Создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.


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