05:00 11.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поблагодарил G7 за поддержку

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и Европейского союза за "мощный сигнал поддержки Украины".

Порошенко поблагодарил G7 за поддержку

Как написал в воскресенье, 10 июня на своей страничке Facebook глава государства, саммит G7 в Шарлевуа и его контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств продолжит расти!, - написал Порошенко.

Напомним, в коммюнике по результатам саммита G7 в Канаде лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров стран Большой семерки.


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