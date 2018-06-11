Порошенко поблагодарил G7 за поддержку

Как написал в воскресенье, 10 июня на своей страничке Facebook глава государства, саммит G7 в Шарлевуа и его контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств продолжит расти!, - написал Порошенко.

Напомним, в коммюнике по результатам саммита G7 в Канаде лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров стран Большой семерки.