Парубий начал свой визит во Францию

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отметим, что в рамках визита во французское государство предусмотрены встречи украинского политика с председателем Национального собрания Франции Ф. де Ружи и с Председателем Сената Франции Жераром Ж.Ларше. Вместе с тем запланировано общение с сопредседателями Групп дружбы Сената и Национального собрания Франции Э.Мореем и В.Фор Мунтян",

При этом на протяжении 12-15 июня спикер ВР Андрей Парубий будет находиться в Лондоне и Эдинбурге. Во время визита состоятся встречи с министром вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и с министром по делам Европы, Северной и Южной Америки сэром Аланом Данканом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",