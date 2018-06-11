12:11 11.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий начал свой визит во Францию

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий находится с рабочем визитом во Франции, после чего намерен еще отправится в Соединенное Королевство Великобритани и Северную Ирландию.

Парубий начал свой визит во Францию

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отметим, что в рамках визита во французское государство предусмотрены встречи украинского политика с председателем Национального собрания Франции Ф. де Ружи и с Председателем Сената Франции Жераром Ж.Ларше. Вместе с тем запланировано общение с сопредседателями Групп дружбы Сената и Национального собрания Франции Э.Мореем и В.Фор Мунтян",

При этом на протяжении 12-15 июня спикер ВР Андрей Парубий будет находиться в Лондоне и Эдинбурге. Во время визита состоятся встречи с министром вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером и с министром по делам Европы, Северной и Южной Америки сэром Аланом Данканом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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