15:29 11.06.2018 | Политика | Новости
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Меркель разочарована отказом Трампа подписывать коммюнике по итогам саммита G7

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала единоличное решение Трампа отозвать свою подпись под итоговым документом саммита G7.

Меркель разочарована отказом Трампа подписывать коммюнике по итогам саммита G7

Об этом она заявила в воскресенье, 10 июня, в программе канала ARD "Anne Will".

Как утвердждает Меркель, на сегодняшний день она до сих пор глубоко убеждена, что амеркианский президент Дональд Трамп разделяет принципы и ценности G7 по многим вопросам. В то же время она совсем не понимает, зачем президент США отписался под коммюнике.

Вместе с тем глава немецкого правительства четко дала понять, что выступает за сохранение формата "Большой семерки".

По словам Меркель, решение Трампа не означает конца трансатлантического партнерства, "но мы больше не может полагаться на него просто так", отметила канцлер Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны-члены G7 договорились совместно противодействовать влиянию негативной российской пропаганды. 


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