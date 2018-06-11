Холодницкий назвал сроки запуска Антикоррупционного суда

Об этом руководитель САП сообщил в эфире украинского телеканала.

Как считает Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.

Также руководитель САП отметил, что приговоры для его структуры или НАБУ должны быть не обвинительные, а в первую очередь законные и справедливые. Таким образом, только тогда будет к антикоррупционной реформы - доверие.

В то же время директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подчеркнул, что суд был создан из-за давления со стороны западных партнеров стратегических западных партнеров.

"Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - добавил глава НАБУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей.