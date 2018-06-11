06:30 11.06.2018 | Политика | Новости
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ФРГ ждет сложных переговоров во время "нормандской" встречи

Министр иностранных дел Германии намерен обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев Организации оббъединенных наций.

ФРГ ждет сложных переговоров во время

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки", которая доолжна состоятся в Берлине 11 июня. Министр намерен обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев Организации объединенных наций. Как сообщает Deutsche Welle, немецкий чиновник указал, в частности, на то, что интересы и позиции Украины и России во многих сферах имеют значительные расхождения.

Вместе с тем, по словам Мааса, следует испробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, переговоры глав МИД в понедельник должны стать первыми после 16-месячного перерыва: последняя такая встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.


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