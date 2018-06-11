ФРГ ждет сложных переговоров во время "нормандской" встречи

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас ожидает сложных переговоров во время следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки", которая доолжна состоятся в Берлине 11 июня. Министр намерен обсудить на предстоящих переговорах возможность размещения на Донбассе миссии миротворцев Организации объединенных наций. Как сообщает Deutsche Welle, немецкий чиновник указал, в частности, на то, что интересы и позиции Украины и России во многих сферах имеют значительные расхождения.

Вместе с тем, по словам Мааса, следует испробовать все, чтобы достичь длительного перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для людей на Донбассе, которые страдают.

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что люди "на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, переговоры глав МИД в понедельник должны стать первыми после 16-месячного перерыва: последняя такая встреча в "нормандском" формате на уровне министров состоялась в феврале 2017 года.