Депутатов могут начать штрафовать за "кнопкодавство"

В парламенте в понедельник, 11 июня, зарегистрирован проект закона № 8461 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности народных депутатов за нарушение статьи 84 Конституции Украины - не личное голосование.

Как сказано на сайт парламента, в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины соответствующей статьей.

В пояснительной записке к документу также указано, что такое явление как "кнопкодавство", то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно.

Ни "Революция Достоинства", ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 не смогли изменить эту ситуацию. Только внедрение жесткой ответственности позволит исключить факты "кнопкодавства" и очистить Верховную Раду Украины от лиц, которые хотя и были избраны народными депутатами Украины однако не проявляют желания выполнять свои непосредственные обязанности и принимать непосредственное участие в работе парламента, - подчеркнул автор законопроекта.

Напомним, как сообща УРА-Информ, парламент предлагают сажать " алиментных" должников и накладывать большие штрафы за не предоставление финансовой помощи ребенку.