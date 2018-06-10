20:33 10.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Администрацию президента поступил закон о антикоррупционном суде

В Администрацию президента Украины Петра Порошенко в воскресенье, 10 июня, поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

В Администрацию президента поступил закон о антикоррупционном суде

Как сообщает пресс-служба Администрации, сейчас документ готовится к подписанию президентом. Закон был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.

Напомним, 9 июня председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УРА-Информ, В законопроект было внесено 1927 поправок, однако только четверть из них получила одобрение в зале украинского парламента. Во время голосование в зале парламента присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине.


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