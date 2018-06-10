01:00 10.06.2018 | Политика | Новости
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Турция отгородилась от сирийский беженцев бетонной стеной

Турция завершила строительство 764-километрового участка бетонной стены, которая предназначена для ограждения нелегального пересечения границы со стороны неподконтрольной Дамаску территории. 

Турция отгородилась от сирийский беженцев бетонной стеной

Об этом передает Anadolu.

Сообщается, что сам проект строительства начался еще в 2015 году, когда возможность урегулирования конфликта с Сирии была возможным вариантом, если бы оппозиция согласилась сесть за стол переговоров. 

Главная цель проекта укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены. Сейчас протяженность границы составляет 911 км, так что Анкара намеревается завершить проект полностью до конца 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией. Строительство забора начнется осенью. Критики проекта выражают сомнения в том, что данное сооружение сможет удержать кабанов.


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