Турция отгородилась от сирийский беженцев бетонной стеной

Об этом передает Anadolu.

Сообщается, что сам проект строительства начался еще в 2015 году, когда возможность урегулирования конфликта с Сирии была возможным вариантом, если бы оппозиция согласилась сесть за стол переговоров.

Главная цель проекта укрепление безопасности и борьба с незаконной иммиграцией. Всего запланировано построить 826 километров стены. Сейчас протяженность границы составляет 911 км, так что Анкара намеревается завершить проект полностью до конца 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией. Строительство забора начнется осенью. Критики проекта выражают сомнения в том, что данное сооружение сможет удержать кабанов.