Трамп прибыл в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Тут должна состоятся его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает CNN, самолет Трампа приземлился на авиабазе Пайя Лебар около восьми часов вечера по местному времени.

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7. При этом Трамп написал на своей страничке в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном и чувствует, что это уникальная возможность не будет упущена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Сингапур прибыл Ким Чен Ын. Начало встречи с Трампом запланировано на девять часов по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.