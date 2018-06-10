20:15 10.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп прибыл в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 10 июня, прибыл в Сингапур.

Трамп прибыл в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Тут должна состоятся его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщает CNN, самолет Трампа приземлился на авиабазе Пайя Лебар около восьми часов вечера по местному времени.

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7. При этом Трамп написал на своей страничке в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном и чувствует, что это уникальная возможность не будет упущена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Сингапур прибыл Ким Чен Ын. Начало встречи с Трампом запланировано на девять часов по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.


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