Трамп намерен разместить американский дипломатический корпус в Пхеньяне

Сообщается, что этот вопрос американский президент озвучит в ходе переговорного процесса в Сингапуре, который состоится 12 июня. Однако, в администрации Белого дома утверждают, что не стоит ожидать окончательного решения по этой теме по итогам встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Стоит отметить, что данный вопрос уже обсуждался в Нью-Йорке с участием госсекретаря Майкла Помпео, а также в Сингапуре и в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. На данный момент дипломатическое посредничество между двумя враждующими государствами осуществляют шведские представители еще с 1953 года, когда была окончательно закончена Корейская война. Формально страны до сих пор находятся в состоянии перманентной войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Иерусалиме торжественно открыли посольство США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива. На церемонию открытия из Вашингтона приехала делегация из примерно 250 человек. Ее возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.