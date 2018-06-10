10:57 10.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп намерен разместить американский дипломатический корпус в Пхеньяне

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вариант открытия американского посольсова в столице Северной Кореи. Об этом передает Axios.

Трамп намерен разместить американский дипломатический корпус в Пхеньяне

Сообщается, что этот вопрос американский президент озвучит в ходе переговорного процесса в Сингапуре, который состоится 12 июня. Однако, в администрации Белого дома утверждают, что  не стоит ожидать окончательного решения по этой теме по итогам встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 

Стоит отметить, что данный вопрос уже обсуждался в Нью-Йорке с участием госсекретаря Майкла Помпео, а также в Сингапуре и в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. На данный момент дипломатическое посредничество между двумя враждующими государствами осуществляют шведские представители еще с 1953 года, когда была окончательно закончена Корейская война. Формально страны до сих пор находятся в состоянии перманентной войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Иерусалиме торжественно открыли  посольство США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива. На церемонию открытия из Вашингтона приехала делегация из примерно 250 человек. Ее возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. 


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