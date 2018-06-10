14:16 10.06.2018 | Политика | Новости
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Синдзо Абэ готов посредничать в процессе урегулирования конфликта на Корейском полуострове

Японский премьер-министр Синдзо Абэ призвал к нормализации отношений с КНДР и предоставлению ей экономического благоприятствования в регионе АТР. Об этом он заявил на пресс-конференции по окончании саммита "Большой семерки". 

Синдзо Абэ готов посредничать в процессе урегулирования конфликта на Корейском полуострове

По его словам, урегулирование конфликта на полуострове как-никогда подошло к своему заключительному этапу. КНДР демонстрирует существенные шаги по денуклеаризации полуострова и прекращению перманентного противостояния с Южной Кореей и ее союзниками - США и Японией. 

Мировое сообщество обязано проделать конкретные шаги по интегрированию Северной Кореи в мировую экономику и систему международных отношений. Однако, это будет возможно только в том случае, если будут разрешены проблемы, связанные с ее ракетно-ядерной программой и японцами, похищенными северокорейскими спецслужбами.

"На нынешнем саммите семь стран единодушно подтвердили, что будут требовать неукоснительного и полного соблюдения резолюций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - отметил Абэ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo, на борту которого находятся представители Северной Кореи уже прибыл в Сингапур для проведения переговоров с американским президентом Дональодм Трампа. Точная дата прибытия американского президента американского лидера остается неизвестной.


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