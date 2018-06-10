Путин заверил, что говорить об обмене Вышинского еще рано

Глава государства обсудил ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение Минских соглашений. Кроме того, президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Вместе с тем, в воскресенье, 10 июня, на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин рассказал, что обсудил с украинским президентом вопрос выдачи задержанных, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать, - пояснил Путин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у Вышинского изъяли пистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня. Вышинского подозревают в государственной измене. В СБУ также назвали РИА Новости-Украина "пропагандистским антиукраинским информационным ресурсом".