23:28 10.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путин заверил, что говорить об обмене Вышинского еще рано

Президент Украины Петр Порошенко в субботу по телефону переговорил с президентом России Владимиром Путиным.

Путин заверил, что говорить об обмене Вышинского еще рано

Глава государства обсудил ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение Минских соглашений. Кроме того, президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Вместе с тем, в воскресенье, 10 июня, на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин рассказал, что обсудил с украинским президентом вопрос выдачи задержанных, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать, - пояснил Путин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у Вышинского изъяли пистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня. Вышинского подозревают в государственной измене. В СБУ также назвали РИА Новости-Украина "пропагандистским антиукраинским информационным ресурсом".


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