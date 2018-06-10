Ким Чен Ын начал подготовку к вылету в Сингапур

Сообщается, что на борту воздушного лайнера находится личные бронированные автомобили лидера КНДР Ким Чен Ына, который, как ожидается, прибудет в этот город сегодня вечером. Такой же лайнер лидер КНДР уже совершал на нем поездки по стране и в Китай. Вероятно, с ним пребудут еще два самолета советской конструкции.

Вместе с Кимом прибудет и его знаменитая охрана, которая всегда сопровождает северокорейского лидера, где бы он не находился - от личного кабинета до сантехнического узла. Точная дата прибытия американского президента Дональда Трампа остается неизвестной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вариант открытия американского посольства в столице Северной Кореи. На данный момент дипломатическое посредничество между двумя враждующими государствами осуществляют шведские представители. Формально страны до сих пор находятся в состоянии перманентной войны.