11:39 10.06.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын начал подготовку к вылету в Сингапур

Грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo, на борту которого находятся представители Северной Кореи уже прибыл в Сингапур. Об этом передает NHK.

Ким Чен Ын начал подготовку к вылету в Сингапур

Сообщается, что на борту воздушного лайнера находится личные бронированные автомобили лидера КНДР Ким Чен Ына, который, как ожидается, прибудет в этот город сегодня вечером. Такой же лайнер лидер КНДР уже совершал на нем поездки по стране и в Китай. Вероятно, с ним пребудут еще два самолета советской конструкции. 

Вместе с Кимом прибудет и его знаменитая охрана, которая всегда сопровождает северокорейского лидера, где бы он не находился - от личного кабинета до сантехнического узла. Точная дата прибытия американского президента Дональда Трампа остается неизвестной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вариант открытия американского посольства в столице Северной Кореи. На данный момент дипломатическое посредничество между двумя враждующими государствами осуществляют шведские представители. Формально страны до сих пор находятся в состоянии перманентной войны.


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