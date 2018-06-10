Эрдоган готов отправиться в "крестовый поход" в Австрию

Об этом передает DW.

По его словам, не стоит начинать смешивать государство и религию, иначе это может привести к ухудшению отношений с многими странами, где проживает мусульманская община. Напомним, что ранее Австрия объявила о закрытии семи мечетей и депортации большого числа имамов. Это было одним из предвыборных обещаний теперешнего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который аккумулирует административные институты в стране для уменьшения влияния в Австрии религиозного экстремизма.

"Вы думаете, что мы не станем реагировать, если вы делаете что-то подобное?", - гневно заявил Эрдоган.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что обеспечить мир в секторе Газа можно при помощи военного контингента ООН. Турецкий лидер призвал создать независимую международную комиссию экспертов для расследования преступлений Израиля в Секторе Газы.