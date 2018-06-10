Байден жестко высказался в отношении "пророссийской" политики Трампа

По его словам, Россия нарушила наш суверенитет путем подрыва выборов и осуществляет атаки на диссидентов за границей, а потому ей не должно выделяться место за столом переговоров с европейскими и американскими лидерами.

Другой высокопоставленный чиновник Джон Маккейн также негативно выразился о интервенционистской политике России заявив, что возглавляемые Россией сепаратисты убивают украинцев на Донбассе и каждый день путинские силы помогают режиму Асада убивать сирийский народ. Он упрекнул Трампа за его высказывания о возможности расширения формата G7 за счет России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает, что исключение России из формата G8 было неизбежным, а присоединение РФ к " Большой семерке" пока невозможно. Также канцлер отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.