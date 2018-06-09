В деле Манафорта появились новые обвинительные доказательства

Об этом передает The Hill.

Сообщается, что новое уголовное производство возникло в отношении заместителя Манафорта - Константина Килимкина, которого обвиняют, на ряду с Манафортом, в препятствовании судейского расследования. В частности, речь идет о попытке помешать появлению новых показаний двух свидетелей, которые проходят по делу.

Обвинительный акт уже появился в суде Округа Колумбия, Мюллер пообещал предоставить судьям доказательства причастности Манафорта и его команды к связям с внешней разведкой Российской Федерации.

Напомним, что Украина отправила запросы в 2014 и 2015 годах чтобы допросить членов юридической фирмы и Манафорта в связи с двумя инцидентами злоупотребления государственными средствами страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в США суд отказал в закрытии дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером против экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.