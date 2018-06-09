07:00 09.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп приписывает странам G7 в "нечестную торговлю"

Американский президент Дональд Трамп продолжил критиковать страны "большой семерки" в день открытия саммита в Канаде.

Трамп приписывает странам G7 в

Соответствующее заявление он разместил на своей страничке в Twitter.

Известно, что президент США оправиться на переговоры G7 в Канаду, которые будут в основном сосредоточены на давней нечестной торговле, осуществляющей против Соединенных Штатов.

"Рассчитываю исправить несправедливые торговые сделки со странами G7. Если этого не произойдет, нам же будет лучше!", - написал Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", часть украинских граждан предлагают рассмотреть президенту Украины Петру Порошенко петицию о запрете торговли по выходным дням.

Гражданин Украины Богдан Пеструшко с 24 апреля опубликовал на сайте лидера страны петицию, чтобы в стране ликвидировали торговлю по воскресеньям. По состоянию на сегодня, 27 апреля. Предложение набрало 30 голосов с 25 тысяч нужных. Осталось 88 дней, чтобы исправить ситуацию.


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