Трамп приписывает странам G7 в "нечестную торговлю"

Соответствующее заявление он разместил на своей страничке в Twitter.

Известно, что президент США оправиться на переговоры G7 в Канаду, которые будут в основном сосредоточены на давней нечестной торговле, осуществляющей против Соединенных Штатов.

"Рассчитываю исправить несправедливые торговые сделки со странами G7. Если этого не произойдет, нам же будет лучше!", - написал Трамп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", часть украинских граждан предлагают рассмотреть президенту Украины Петру Порошенко петицию о запрете торговли по выходным дням.

Гражданин Украины Богдан Пеструшко с 24 апреля опубликовал на сайте лидера страны петицию, чтобы в стране ликвидировали торговлю по воскресеньям. По состоянию на сегодня, 27 апреля. Предложение набрало 30 голосов с 25 тысяч нужных. Осталось 88 дней, чтобы исправить ситуацию.