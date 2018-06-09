13:23 09.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп одобрил введение санкций в отношении Беларуси

Президент США Дональд Трамп подписал указ о ревизии санкций в отношении некоторых руководящих лиц и чиновников Беларуси. Об этом передает Deutsche Welle.

Трамп одобрил введение санкций в отношении Беларуси

Сообщается, что Вашингтон остается недоволен тем, что в стране который год продолжают нарушаться права человека и блокироваться работа оставшихся демократических институтов. В преамбуле указа говорится, что подобные меры были приняты из-за действий определенных представителей белорусского правительства представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

В результате в списке оказались все те же лица, на которых санкции распространяются с 2006 года: президент страны, секретарь Совета безопасности, министр юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии, глава государственного телевидения и радио.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон считает, что новые американские санкции могут стать роковым ударом для российских бизнесменов. 


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