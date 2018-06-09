Парубий поставил свою подпись под документов о создании Антикоррупционного суда

Ранее депутаты большинство в 320 голосов приняли закон о создании в Украине Антикоррупционного суда. В законопроекте 1927 поправок, однако только четверть из них получила одобрение в зале украинского парламента.

Во время голосование в зале парламента присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей. Речь шла о том, чтобы международные эксперты получили решающее право при отборе кандидатов в этот суд. В случае, если это произойдет, то в совета международных экспертов будет доступ к досье кандидатов на должности судей с начала приема судей.