ООН готов пересмотреть варианты защиты палестинцев в секторе Газа

Так, на было принято решение провести заседание о защите палестинцев в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан во вторник, 13 июня. Инициатива ревизии резолюции принадлежит лиге арабских государства, которые обратились с просьбой о проведении заседания к председателю Мирославу Лайчаку.

Уведомление о проведении заседание было направлено 193 государствам-участникам ООН. В частности, проект резолюции осуждает осуждает систематические нарушения прав человека и права на свободу сборов и проведения демонстраций.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее представительство Евросоюза выразило поддержку действиям Израиля в ответ на иранский ракетный обстрел с территории Сирии. Евросоюз призывает сторонам проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации насилия и дестабилизировать обстановку в регионе.