Одесский НПЗ перейдет в госсобственность

Как сообщается на сайте правительства, это запланировано на понедельник, одиннадцатого июня.

Отмечается, что часть соответствующих документов была подписана около семи дней назад. Для передачи НПЗ в управление ФГИ необходимо было провести инвентаризацию его имущественных комплексов.

Проектная мощность Одесского НПЗ по переработке нефтяного сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Одесский припортовый завод прекратил работу одного из агрегатов, который производил мочевину. Как утверэджает первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков, его остановили потому, что склады завода переполнены - клиенты не успевают вывозить карбамид.