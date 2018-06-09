Лидеры G7 договорились бороться с российской пропагандой

В частности, лидерами государств было предложено ввести систему Rapid Response Mechanism, при помощи которой можно быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, которые Москва пытается осуществлять все чаще.

Механизм работы системы позволит динамично узнавать данные об информационных атаках, также даст возможность странам обмениваться между собой информацией о подобных инцидентах. Таким образом, пострадавшие страны смогу наносить превентивные информационные атаки или информировать общество о готовящемся информационном рейде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель военного комитета НАТО Петр Павел на саммите Stratcom в Праге заявил, что Российская Федерация пытается изменить мировой порядок, используя пропаганду.