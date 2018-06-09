Гройсман собирается проветрить Антимонопольный комитет

Об этом в ходе Часа правительства в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно словам премьера, в основном действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур. Такая система управления "демократическая", когда каждый сам себе строит свою систему управления.

Он призвал депутатов поддержать законопроект, внесенный президентом Украины Петром Порошенко, который будет способствовать системной ликвидации проблем в работе АМКУ с госзакупками.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", комитет парламента по вопросам экономической политики порекомендовал Верховной раде принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год. Отмечается, что после слушания отчета АМКУ о проделанной работе за 2017 год, который был представлен главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым, поступило предложение обратить особое внимание на соответствующий отчетный план.