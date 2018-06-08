07:59 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину едут евродепутаты

В Украину на выходных с визитом прибудут депутаты Европейкого парламента Ребекка Хармс, Пятрас Ауштрявичюс и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В Украину едут евродепутаты

В Киеве они будут уже в субботу, 9 июня. Как сообщает Укринформ, свой визит в четверг анонсировал немецкий парламентарий Хармс анонсировала в социальной сети Twitter. Также о визите политиков руководящих институтов ЕС рассказал в Брюсселе представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

По его словам, с визитом в Украину прибудут депутаты Хармс и Ауштревичус, а также вице-президент Еврокомиссии Домбровскис по вопросам энергетического союза.

Депутат Европарламента Хармс отметила, что она поздравляет Украину с созданием Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.


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